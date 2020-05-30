SMA hastası minik umut, CZN Burak'ın duyarlılığıyla artık rahat nefes alacak

SMA hastası olan ve öksürtme cihazının satın alınamaması nedeniyle akciğerini kaybetme riski bulunan minik Umut'un sesini sosyal medya fenomeni CZN Burak duydu. Harekete geçen Burak Özdemir, yurt dışından cihazın kısa sürede getirtilmesini sağlayarak aileye sürpriz yaptı.

SMA hastası olan minik Umut, hastalığın ilerlemesi nedeniyle akciğerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Akciğerlerde biriken sıvıların atılmasında büyük rol oynayan öksürtme cihazına ihtiyacı olan Umut'un sesini ise CZN Burak lakaplı Burak Özdemir duydu.

Sosyal medyadan yapılan çağrıyla Umut için girişimlerde bulunan Özdemir, bir medikal firması aracılığıyla yurt dışından cihazın kısa sürede getirtilmesini sağladı. Cihazın 1 ay gibi sürede gelmesinin ardından CZN Burak, bir doktorla aileye sürpriz yaptı. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Cihaz, doktor yardımıyla hemen kuruldu ve Umut için hazır hale getirildi.

SMA hastaları ve diğer hastalar için çağrı var

Doğal öksürtme cihazı olarak da bilinen cihazın önemine dikkat çeken Burak Özdemir, SMA hastaları ve diğer hastalar için sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. Özdemir, “Her durumu elveren bir insan bir cihaz alsa tüm çocuklar sevinir; çünkü Umut gibi çok çocuk var. Bu duyarlılığı herkesten bekliyoruz. Lütfen ama lütfen SMA hastalarına ve diğer hastalarımıza destek olalım” dedi.

Sürprizi paylaşan CZN Burak'ın bu davranışı sosyal medyada da takdir topladı. Ziyaret sırasında CZN Burak, hayatını kaybeden babaannesinden hatıra olan oyuncağı minik Umut'a hediye etti.