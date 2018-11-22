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Sobadan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi yaşam mücadelesi veriyor

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Kireli köyünde bahçe evinde kalan yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kireli köyünde bahçe evinde kalan yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 90 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, eşi tedavi altına alındı.


Olay, Kireli köyü yakınlarındaki bahçe evinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece uykuya dalan Veli-Ayşe Çöp çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bu sabah eve giden oğulları, anne ve babasını baygın halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık görevlileri, 90 yaşındaki Veli Çöp'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Ayşe Çöp (84) ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Çöp'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Yaşlı çiftin kaldıkları bahçe evinin bacasının dün yaşanan aşırı yağış ve fırtınadan hasar gördüğü tespit edildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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