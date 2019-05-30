SOCAR'ın satın alma işlemi 17 Haziran'da tamamlanıyor

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR'ın, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding ve grup şirketlerini satın alma işlemleri 17 Haziran'da tamamlanıyor. Rekabet Kurumu, EPDK ve BTK'nın onayını alan SOCAR Türkiye, 17 Haziran itibarıyla Kayserigaz, Bursagaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'un sahibi olacak.

Türkiye'de Petkim'i Özelleştirme İdaresi'nden aldığı 2008 yılından beri faaliyet gösteren; STAR Rafineri, TANAP, Petkim Rüzgar Enerji Santrali ve SOCAR Terminal gibi dev yatırımlara imza atan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın yatırımları sürüyor. Ocak ayında Alman enerji şirketi EWE AG ile Türkiye operasyonlarını yürüten grup şirketlerini satın almak üzere masaya oturan SOCAR Türkiye'nin, satın almayla ilgili onayları tamamlandı. Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onayından geçen satın alma, 17 Haziran'da tamamlanacak. Bu tarih itibarıyla Bursa ve Kayseri'de gaz dağıtımı yapan Bursagaz ve Kayserigaz'ın yüzde 80'i, ticaret ve elektrik dağıtım şirketi EWE Enerji, enerji servisleri hizmeti veren Enervis ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Millenicom'un yüzde 100 hissesi, SOCAR Türkiye'ye geçecek.

Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı olan SOCAR, 11 yılda 15 milyar dolarlık yatırım yaptı. Türkiye enerji sektöründe cari açığın büyük kısmını oluşturan petrokimyayı yatırımlarının merkezine alan SOCAR'ın tüm projeleri tamamlandığında yatırım değeri 19,5 milyar dolara ulaşacak. Faaliyete geçen ve devam eden projeleriyle Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine katkı sağlayan SOCAR, dev projeleriyle istihdamda da önemli rol oynuyor.