Şoför koltuğuna geçen başkan vatandaşın sorunlarını dinledi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Armutlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uğurlu, programın ardından Armutlu ve Aşağıkızılca mahallelerinin bulunduğu güzergahta yolcu taşımacılığı yapan minibüslerden birinin şoför koltuğuna geçip şoförlük yaptı. Uğurlu, "Armutlu ve Aşağıkızılca Mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Hem onların sorunlarını dinledik hem de vatandaşlarımızın yolculuk esnasındaki sıkıntı ve sorunlarını yerinde tespit etmek için şoför koltuğuna oturduk" dedi.

Minibüse binen yolcularla sohbet eden Başkan Uğurlu, vatandaşların hem ulaşım hem de hizmetlerle ilgili talep ve beklentilerini dinledi. Uğurlu, “Biz oturduğu koltuktan güç alan değil, oturduğu koltuğa güç veren bir anlayışın mensuplarıyız. Bizim için hiçbir şey halka hizmet etmekten daha önemli değildir. Her şeyden önce her türlü güzelliğe ve hizmete layık olan Kemalpaşamıza gece-gündüz demeden hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizler için her şeyden daha önemlidir. Bugün hem vatandaşlarımızla hem de şoför esnafımızla uygulamalı olarak bir araya geldik ve bizler için önemli olan değerli fikirlerini dinledik. Halkımızın huzuru ve rahatı için elimizden ne geliyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eksiksiz olarak yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Uğurlu'nun sürdüğü minibüse binen yolcular ise, şoför koltuğunda belediye başkanını görünce oldukça şaşırdı.