Şoförler liman yolundan şikayetçi

İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemrut Limanlarına ulaşımı sağlayan tali yolun bozuk olması, ağır vasıta araçlarına zor anlar yaşatıyor. Yoldaki trafiğin yoğun olmasına rağmen ilgisiz kalınmasına tepki gösteren şoförler, yolun biran bakıma alınmasını istediler.

Karayolları kayıtlarında 35. Cadde olarak görünen yol önemli bir yük taşıma kapasitesine sahip. Nemrut körfezine ulaşımı sağlayan iki alternatiften biri olan yolun bozuk ve altyapısının tamamen tahrip olması milli servetin de kaybı olarak değerlendiriliyor. Yolu her gün kullanan şoförler, yetkili kurumlara çağrı yaparak bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor.

Araçlarının durmadan hasar gördüğünü ifade eden şoför İbrahim Öztürk, “Burası çok önemli dev şirketlere sevkiyat yapılan bir yol ancak içler acısı hali aynı zamanda utandırıcı. Kamyonum çukura düştü çamurluğum kırıldı. Alt takım dayanmıyor. Ekmek teknemiz olan bu araçlar milli servet. Lütfen yetkililere sesleniyorum, bu yola bir çare bulup bir an önce yapılmasını sağlasınlar” dedi.

3 yıldır yolu düzenli kullanan şoför Adem Çağlar Sandıkçı ise tüm şoför arkadaşlarının yoldan şikayetçi olduğunu söyledi. Yapılan müdahalelerin kalıcı çözüm sağlamadığını belirten Sandıkçı: “Araçlarımızda hasar oluşuyor. Karayolları gelip kısmi çalışmalar yaptıkları halde her yağmur yağdığında yol tekrar bozuluyor. Yolumuzun bir an önce iyileştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.