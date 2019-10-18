Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Kızılay arasında örnek protokol

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Türk Kızılay'ı, imzaladıkları protokol ile bir yardım kampanyası başlatılırken, protokol kapsamında giysiler toplanacak ve bu giyseler dar gelirli ailelere hediye edilecek yada geri dönüştürülerek burs olarak aktarımı yapılacak.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Türk Kızılay'ı arasındaki dostluk daha da ileriye taşındı. Düzenli kan bağışlayarak hızır gibi yetişip hayat kurtaran İzmirli taksicilerin bağlı olduğu oda ile Türk Kızılay'ı Konak Şubesi bu kez ihtiyaç sahipleri için el ele verdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve Türk Kızılay'ı Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle İzmir'de aileleriyle yaklaşık 100 bin kişi olan taksicilerin, kullanılmış ya da kullanılmamış kıyafetleri ve ev tekstili ürünlerini toplayacağı ifade edildi. Bunlar arasında kullanılabilir olanlar, Kızılay tarafından temizlenip paketlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine verilecek. Kullanılamayacak durumdakiler ise geri dönüştürülecek, geliri de öğrencilere burs olacak.

Celil Anık, İzmirli taksicilerin yardımseverlikte her zaman en önde koştuğuna dikkat çekti. Anık, Kızılay Kan Merkezine en çok kan bağışlayan meslek grupları arasında yer almalarının bunun örneği olduğunu dile getirerek, "Kızılay ile birlikte kollarımızı iyilik için bir kez daha sıvadık. Sadece kan vermekle kalmayacağız, kıyafet yardımlarımızla da kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Çöpe değil, kutuya at

Ömür Şanlı da, duyarlılıkları nedeniyle İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına teşekkür etti. Şanlı, taksicileri toplumun tüm kesimlerine örnek göstererek, aynı hassasiyeti herkesten beklediklerini ifade etti. Çağrı yapan Şanlı, "Eski kıyafetler ve perde, halı, havlu gibi ev tekstili ürünleri çöpe değil, İzmir'in pek çok noktasında bulunan bağış kutularımıza atılsın. ‘İşe yaramaz, kimse kullanmaz' denilenler bile geri dönüştürülerek iyiliğe dönüşüyor, öğrencileri sevindiriyor. Kullanılabilir olanlar ise doğrudan ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor" şeklinde konuştu.