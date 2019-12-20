Şoförlere 'uyku apnesi testi yapılsın' önerisi

Merda Erdemir Işık, Türkiye'deki uzun yol şoförlerinin 'Obstrüktif Uyku Apne Sendromu' hastalığı taramasından geçirilip, tanı alanların tedavi edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Dr. Işık, "Tanı almayan uyku apneli her şoför, ölümlü trafik kazalarına yol açabilir" dedi.

Yunanca nefessizlik anlamına gelen apne, 10 saniye veya daha fazla süreyle ağız ve burunda hava akımının olmaması olarak biliniyor. Uyku apnesi olan kişinin gün içerisinde uykulu, kendini yorgun ve halsiz hissettiğini anlatan Merda Erdemir Işık, "Uyku apnesi olan hastalar dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlarla sık sık karşılaşır, kendilerini bitkin ve uykusuz hissederler. Gece boyunca ise kandaki oksijen oranları düştüğü için kalp ve şeker hastalıklarına zemin hazırlanır ve hastanın felç geçirme ya da uykuda ani ölüm riski artar" dedi.

"Trafikte felaketlere yol açabilir"

Obstrüktif uyku apne sendromu olan kişilerin işi başında uyuyakalabileceğini ve bu durumun da şoförlük gibi meslek gruplarında geri dönüşü olmayan felaketlere yol açacağını dile getiren Dr. Işık, "Ehliyet alırken kontroller yapılsa da ilerleyen zamanla özellikle kilo alımına bağlı olarak kişilerde uyku apnesi gelişebilir ve hasta da bunun farkında olmayabilir. Uyku apnesi olan şoförler direksiyon başında uyuklayabilir, bu durum trafikte felaketlere yol açabilir" diye konuştu.

Türkiye'de obstrüktif uyku apne sendromu ve trafik kazaları ilişkisini inceleyen araştırmalar yapıldığını ifade eden Dr. Işık, "Yapılan bilimsel araştırmalarda uyku apnesi olan hastaların trafik kazası riskinin, olmayan kişilere göre 2-3 kat yüksek olduğu belirlenmiştir. Önceki yıllarda gerçekleşen bir araştırmada; 520 şoför üzerinden yapılan bir çalışmayla bu şoförlerden 259'unun daha önce kaza geçirdiği ve bu kazaların da obstrüktif uyku apne sendromu ile bağlantısı olduğu gösterilmiştir. Yine yapılan araştırmayla şehir içi otobüs şoförlerinde de uyku apnesine rastlanmış ve kazalarla bağlantılar da saptanmıştır" şeklinde konuştu.

Ehliyet alacak adaylarında obstrüktif uyku apne sendromu açısından detaylı olarak incelenmesi gerektiğini belirten Dr. Işık, 2016'da yürürlüğe giren Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Koşullarıyla ilgili yönetmelik kapsamında hiçbir şikayeti olmayan, Beden Kitle İndeksi (BKİ) 33'ün üzerinde olan herkese ehliyet verilmeden önce uyku testi (polisomnografi) yapılması gerektiğini belirtti.