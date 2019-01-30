İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şoförün manevrası faciayı önledi

İzmir’in Selçuk ilçesinde tanker sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederken sürücü, diğer araçlara çarpmamak için tankeri yoldan çıkardı ve olası bir facianın önüne geçti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde tanker sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederken sürücü, diğer araçlara çarpmamak için tankeri yoldan çıkardı ve olası bir facianın önüne geçti.


Olay, dün akşam saatlerinde Selçuk Çamlık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KT 2917 plakalı tankerin sürücüsü İsmail Kazankaya, İzmir yönüne seyrederken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tanker sürücüsü, büyük bir kazaya sebebiyet vermemek için kamyonu yolun kenarında bulunan yeşillik alana sürdü ve öyle durabildi. Kazankaya, olayı hemen ekiplere bildirirken, yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak tanker kurtarıldı. Sürücü, benzin yüklü tankeri Aydın'da boşalttığı ve İzmir'e dönmek için yola çıktığını söyledi. Sürücü İ.K.'nin yaptığı bu manevra olası bir facianın önüne geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.