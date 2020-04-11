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Sokağa çıkma yasağının ardından İzmir hayalet şehre döndü

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının ardından İzmir’de caddeler ve sokaklar boşaldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının ardından İzmir'de caddeler ve sokaklar boşaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının ilk dakikalarına kadar ekmek fırınlarında, marketlerde ve akaryakıt istasyonlarında oluşan yoğunluk ilerleyen saatlerde yerini sessizliğe bıraktı. İzmir'in en kalabalık caddeleri yasağın ardından bomboş kalırken, kent adeta hayalet şehre döndü.


İzmir'de özellikle hafta sonu oldukça yoğunluk gözlenen Gazi Bulvarı, Fevzipaşa Bulvarı, Gündoğdu Meydanı, Konak Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi yasağın ardından boş kalırken, caddelerde ve sokaklarda bulunan az sayıda vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine döndürüldü.

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