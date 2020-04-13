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Sokağa çıkma yasağının ardından İzmir polisi denetimlerine devam etti

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yasağın bitmesiyle birlikte trafiğe çıkan çok sayıda araç, polis ekiplerince denetime tabii tutuldu.


İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. İzmir'de yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu yasağa uyarken, yasağın sona ermesinin hemen ardından ise birçok vatandaş araçlarıyla birlikte trafiğe çıkış yaptı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Yunus ve trafik ekipleri, Liman Caddesi üzerinde bulunan Alsancak Garı önünde yasağın sona ermesine rağmen sıkı denetimlerine devam etti. Durdurulan araçların sürücülerine maske takmaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, sokağa çıkma yasakları devam eden 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları da uyarılarda bulundu.

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