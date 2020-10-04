Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi 19 bin sokak hayvanını tedavi etti

“Satın alma sahiplen” sloganıyla sekiz yüze yakın sokak hayvanına yeni yuva bulunurken, 160 ton mama dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Bu kapsamda ekipler kentte; sahipsiz, yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmıyor. Işıkkent ve Seyrek köpek bakımevleri sahipsiz hayvanlara yuva olurken, sokakta yaşayan ve hastalanan sokak hayvanları Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla polikliniğe getirilerek iyileştiriliyor. Sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan can dostlar için yüksek enerji veren mama dağıtımı yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale Ekibi beş nakil aracı ile hizmet veriyor. Bu ekip tarafından ilk müdahalesi Kültürpark'taki poliklinikte yapılan sokak hayvanları, ortopedi operasyonuna ihtiyaç duyulması halinde Seyrek Köpek Bakımevine yönlendiriliyor. Tedavisi tamamlanan kedi ve köpekler, kısırlaştırılıp işaretleniyor, kuduz ve iç parazit aşıları yapıldıktan sonra alındıkları adrese bırakılıyor. Ekipler sokak hayvanlarına ihtiyaçlarına göre; ortopedi, tümör, fıtık, göz ampütasyon, ağız ve çene operasyonları da yapıyor.

Bir buçuk yıl içinde ise 11 bin 200 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. On bin sokak hayvanına cerrahi müdahale yapıldı ve 19 bin sokak hayvanı da tedavi edildi. “Satın alma sahiplen” sloganıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine son bir buçuk yıl içinde Işıkkent'teki barınakta tedavileri tamamlanan, kısırlaştırılan ve işaretlenen kedi ve köpeklerden 773'üne yuva buldu.

Mama dağıtımı sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 30 ilçede mama dağıtımını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kış aylarında sokak hayvanları için yüksek enerji veren mamalar tercih ediliyor. Son bir buçuk yıl içinde ise büyükşehir 160 ton mama dağıttı.

Öte yandan büyükşehir, Bornova Gökdere Mahallesi'nde sokak hayvanları için Avrupa standartlarında köpek rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi kuruyor. 20,6 milyon liralık yatırımla yaklaşık 37 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve bin 500 köpeğe yuva olacak Gökdere Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, 2021 yılının temmuz ayında tamamlanacak. Merkezin, köpeklerin psikolojisi düşünülerek diğer bakım evlerinden farklı yeşil alan odaklı olarak tasarlandığı belirtildi.