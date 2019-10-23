Sokak hayvanlarına 1.5 ton mama yardımı

Dr. İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvasına 1.5 ton mama yardımı yaptı.

2015 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar belediye başkan olduğu dönemde faaliyete geçen Prof. Dr. İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvasına, büyükşehirden mama yardımı geldi. Büyükşehir belediyesi, sokak hayvanlarına veterinerlik ve barınma hizmetleri sunan yuvaya 1.5 ton mama yardımı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmetler Müdürü Gürhan Özata, yardımla ilgili, "Sokak hayvanlarımız için yaklaşan kış aylarında daha fazla mama yemeleri için belediyemiz her ilçede barınaklara mama yardımında bulunuyor; ama özellikle Seferihisar'ın beş yıldızlı barınağı bizim için önemli ve bizde yapılan yardımı her ay aksamadan devam ettireceğiz" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, "Belediyemiz gurur kaynağı olan barınağımızda; yaşlı, engelli ve çeşitli rahatsızlıkları olan hayvanların tedavisi yapıyoruz. Burada can dostlarımıza en iyi şekilde bakıyoruz. Sokakta sahipsiz hayvanları alıp, müşahede altında tedavisi yapıldıktan sonra sahiplendiriyoruz. Yuvamıza gönüllülerimiz ile birlikte sonuna kadar sahip çıkıyoruz" dedi.