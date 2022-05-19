Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet sonrasında o anları kayda alan bir vatandaş ise şoka girdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurel Türkmen (61) evinin yakınlarında yürüdüğü esnada, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. (69) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., bıçakla ayrı yaşadığı karısını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Türkmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kan donduran anlar kamerada

Öte yandan yaşanan korkunç olayın hemen sonrası, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde olayı cep telefonu kamerası ile kayda alan kadının korkuyla bağırması, ayrı yaşadığı karısını bıçaklayan adamın da bağırdığı anlar yer aldı.

Kıskandığı için bıçaklamış

Türkmen'i defalarca bıçaklayan ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.'nin ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve Ş.T.'nin bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.