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Sokak ortasında öldürülen adamın katili 13 yaşındaki üvey torun çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde sokakta eşiyle yürürken sırtından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta eşiyle yürürken sırtından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan çocuğun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta meydana geldi. Eşi ile birlikte sokakta yürüyen Mustafa Kaya (49), iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı durumdaki Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Üvey torunu vurmuş


Kaya'nın vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis ekipleri, talihsiz adamı vuranın 13 yaşındaki üvey torun S.K. olduğunu belirledi. Yakalanan S.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, S.K.'nın anne-babasının boşanma aşamasında olduğu, babasının yanında kaldığı, anneannesi ve üvey dedesi ile bir süredir sorunlar yaşadığı öne sürüldü. S.K.'nın boşanma aşamasındaki annesinin de ailesiyle yaşadığı öğrenildi.


Cinayet şüphelisi S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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