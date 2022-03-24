İhlas Haber Ajansı

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Sokak ortasındaki tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde sokakta park halinde bir tankerde, polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 26 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta park halinde bir tankerde, polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 26 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtımı yaptığı belirlenen bir tankeri teknik ve fiziki takibe aldı. Tankerin Bornova ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, adrese giderek arama yaptı. Tankerde yapılan aramada 26 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.


Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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