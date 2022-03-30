Sokakta oynayan çocuğun ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta oyun oynarken çarptığı 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kamyonet sürücü, çıkarıldığı mahkemece ev hepsine çarptırıldı.

Kaza, Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Umut Duymaz'a sokakta oyun oynarken U.I. idaresindeki 35 ABC 677 plakalı kamyonet çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Umut Duymaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Umut'un ölüm haberiyle beraber ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Umut'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayda kamyoneti kullanan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Küçük Umut'un cenazesi bugün Şanlıurfa'ya gönderilerek toprağa verildiği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan U.I. emniyette verdiği ifadesinde, "Birden önüme fırladı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.I. çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.