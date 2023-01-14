Sokakta vurulan Türkmenistanlı'nın katil zanlısı yakalandı

İzmir'de silahla vurularak hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu şahsın katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda silahla vurulan Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov (39), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gasanbekov'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, katil zanlısını yakaladı. Türkmenistan uyruklu B.H. gözaltına alınırken, katil zanlısının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.