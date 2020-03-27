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Sokakta yalnız yaşayan yaşlı vatandaşa İzmir polisi sahip çıktı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, polis tarafından yapılan kontrollerde sokakta yalnız yaşadığı tespit edilen yaşlı vatandaşa polis sahip çıktı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, polis tarafından yapılan kontrollerde sokakta yalnız yaşadığı tespit edilen yaşlı vatandaşa polis sahip çıktı.


Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğünün dün gece saatlerinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde yaptığı kontrollerde yaşlı bir vatandaş sokakta dikkat çekti. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde yaşlı bir vatandaşı tek başına sokakta gören polis ekipleri, şahsın yanına gitti. 74 yaşında olduğu ve sokakta yaşadığı öğrenilen S.T.'ye polis sahip çıktı. S.T. isimli yaşlı vatandaş, Narlıdere Polis Merkezi Amirliğinde misafir edildikten sonra doktor kontrolüne götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından S.T., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilerek sokaktan kurtarıldı.

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