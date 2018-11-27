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'Sokaktaki kediler üşümesin' diye lastikten kedi evi

İzmir’de Foça Belediyesi, kış mevsimin iyiden iyiye kendini göstermesiyle birlikte sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden kedi evi yapmaya ve yapılan bu evleri ilçedeki çeşitli noktalara bırakmaya başladı.

İzmir'de Foça Belediyesi, kış mevsimin iyiden iyiye kendini göstermesiyle birlikte sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden kedi evi yapmaya ve yapılan bu evleri ilçedeki çeşitli noktalara bırakmaya başladı.


Foça Belediyesi, kış aylarında sokak kedilerinin üşümemesi için harekete geçti. Ekipler, eski araç lastiklerini toplayarak kedi evleri yaptı. Özenle hazırlanan ve kediler için yuva haline getirilen lastikler, ilçedeki çeşitli noktalara bırakıldı. Belediyenin bu çalışması vatandaşlarında takdirini kazandı.

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