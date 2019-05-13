Soma faciasında ölen 301 madenci Buca'da anıldı

Türkiye tarihinin en büyük maden kazası olan 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciası, 5'inci yılında İzmir'in Buca ilçesinde unutulmazken, programda vatandaşlar Madenciler Anıtı'na 301 tane karanfil bıraktı.

13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma faciasında, 301 işçi yaşamını yitirmişti. Faciada ise 5 yıl geride kaldı. Buca Belediyesi de, Forbes Caddesi'nde Soma şehitleri anısına inşa edilen Madenciler Anıtı önünde anma programı düzenledi. Hayatını kaybeden madencileri temsil eden 301 karanfil, saygı duruşunun ardından anıta bırakıldı. CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, ilçe yöneticileri ve yurttaşların katıldığı törende Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da yerini aldı.

Sözlerine 301 madenciyi saygıyla anarak başlayan Başkan Kılıç, Soma faciasının dünya tarihine geçen kara bir leke olduğunu ifade etti. Başkan Kılıç, "Türkiye'de iş cinayetleri çok olağan bir hale geldi. İş güvenliğiyle ilgili ne hükümetin ne de diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hiçbir önlem almadığını görüyoruz. Soma'da 301 canımızı kaybettik. 301 ailenin canı yandı. 301 ailenin yetimleri arkada kaldı. Son olarak da sorumlular bu kara düzen sürsün diye aklandı. Biz bu adaletsizliği asla unutmayacağız. Bir daha ne ülkemizde ne de dünyada bu tür iş kazalarının olmaması dileğiyle madencilerimizin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.