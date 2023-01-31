Soner Birinci, Karşıyaka'da

Karşıyaka, Isparta 32'den Soner Birinci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak, Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan ve Batuhan Akyüz'ü kadrosuna katmıştı. Kaf-Kaf, savunma hattına bir takviye daha yaptı ve Isparta 32'den 29 yaşındaki savunma oyuncusu Soner Birinci'yi kadrosuna kattı. Başarılı savunma oyuncusu, bu sezon Isparta 32 formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.