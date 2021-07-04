Sosyal medya fenomenleri Buca'yı keşfetti

Çarpık kentleşme ve trafikten güzellikleri göz ardı edilen Buca'nın eşsiz tarihini keşfeden gezginler, sosyal medyadan tecrübelerini aktardı.

Buca'nın eşsiz tarihiyle kültürel değerlerini tanıtarak kent turizmini geliştirmek için yapılan proje kapsamında, Türkiye'nin önde gelen 20 seyahat ve blog yazarı, gezgin ve sosyal medya fenomeni, Buca'yı gezdi. Fenomenler, tecrübelerini #Bucayikesfet hastagiyle sosyal medya hesaplarında paylaştı. Gezginleri kente davet eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Buca'yı keşfetmek isteyen herkes bizim misafirimizdir” dedi.

Büyüleyen tarih rotası

Belirlenen üç günlük rota kapsamında gezginler, öncelikle İzmir'in en yeşil yerlerinden birisi olan Buca'nın kırsal kesimlerini keşfetti. Köylerin ardından kent merkezine geçen gezginler, Buca'nın Levanten köşklerinden kiliselerine, tarihi parklarından camilerine, tren istasyonundan hipodroma kadar unutulmaz bir tur gerçekleştirdi. Turun ikinci gününde de sosyal medya fenomenleri, Buca Gölet Tesislerindeki Göl Restoran'da Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile bir araya gelerek kent sohbeti gerçekleştirdi.

"Buca'yı keşfetmek isteyen herkes bizim misafirimizdir"

Davetlerini kırmayarak Buca'ya gelen gezginlere teşekkür eden Başkan Kılıç, “Buca'mız eşsiz tarihi, doğası, kültürü, toprakları ve mutfağıyla İzmir'in en kıymetli ilçelerinden birisi olmasına karşın şimdiye kadar hep sorunlarıyla anılmış. Bizler, kent kimliğini sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bunu tanıtacak, vatandaşlarımıza anlatacak olan sizlersiniz. Sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz. Birçok insan Buca'nın böylesine tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğundan habersiz. Daha önce de ifade ettiğim gibi Buca'yı keşfetmek isteyen herkes bizim misafirimizdir. Tüm gezginleri, tarih ve kültür meraklılarını Buca'yı keşfetmeye davet ediyorum“ ifadelerini kullandı.

"Yıllardır Buca'da yaşayıp Buca'yı bilmeyenler var"

Yaptıkları paylaşımlarla Türkiye genelinde binlerce gezi tutkununun gözlerini Buca'ya çeviren sosyal medya fenomenleri tecrübelerini aktardı. “plansizgezgin” kullanıcı adıyla tanınan, Interrail Türkiye sorumlusu, gezgin yazar Bestami Köse, “Ben buraya gelmeden önce birçok insanın burayla ilgili ön yargısı vardı. Bunu saklamıyorum, benim de bir ön yargım vardı. Üniversiteye geldiğim dönemde de burayla ilgili çok bir fikrim yoktu. Kaynaklar'dan gezdiğimiz bütün köylerin doğası ve buradaki Levantenlerin yaşamları ve eski tarihine dair beni bile şaşırtan birçok şeyi öğrenmiş oldum. Ben, seyahatseverlerin bu gibi etkinliklerde buluşup tecrübelerini anlatmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok insanın da önyargısını kırdık. Buca'nın ve İzmir'in tarihine dair beklediğim birçok şeyi burada bulduk. Burası inanılmaz bir yer. Lavanta bahçelerini, Kaynaklar'daki kamp alanlarını, doğal yerlerini bilmeyenler olduğunu gördüm. Hatta bu güzelliklerin Buca'da olduğunu bilmeyen ama yıllardır Buca'da yaşayan insanlar var. Birçok insanın haberi yok. İlerleyen zamanlarda Kaynaklar bölgesinde kamp planlıyoruz. Bundan sonra bir ayağımız Buca'da olacak” diye konuştu.

“Buca'ya gitmek istediğine emin misin?”

“cokokuyancokgezen” kullanıcı adıyla bilinen seyahat ve blog yazarı Sevil Mert, “Bu Buca'ya ilk kez gelişim. Daha önceden bir ön yargım vardı. Sosyal medyada paylaşınca ‘Buca'ya gitmek istediğine emin misin?' diye yazdılar ama buraya gelince o eleştirilerin hakkının olmadığını görüyorum. Beklediğimden çok daha güzel bir yerle karşılaştım. Ben kültür ve doğa turları yapmayı çok seven biriyim. Köylerde çok güzel manzaralar gördüm, lavanta tarlaları gördüm. Şehir içinde de kültür turu yaptık. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Gördüklerim beni çok şaşırttı” sözlerine yer verdi.

Gezginlerin yeni lokasyonu Buca

“balibey” kullanıcı adıyla tanınan fotoğrafçı ve gezgin Birol Bali ise “Çok şaşkınım. İzmir'in birçok yerine gitmiştim ama Buca'ya ilk defa geliyorum ve çok şaşkınım. Beni en çok Buca'nın tarihi etkiledi. Mimariye önem veren, tarihe önem veren birçok takipçim var. Bayağı şaşkınlar böyle bir yer olduğu için. Evet çok popüler turistik tarihi yerler var ama bir süre sonra bu rotaları bitiriyoruz. Burası kesinlikle yeni lokasyon olabilir. Deniz turizmi istemeyen birçok gezgin kitlesi var. Kiliseler gördük, köşkler gördük, doğal alanlar gördük. Gezginlerin kesinlikle Buca'yı keşfedeceğine inanıyorum” dedi.