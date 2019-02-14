Sosyal medyanın genç yıldızı İzmirlilerle buluşuyor

Sosyal medyada şarkılarıyla ve paylaşımlarıyla fenomen olan Çağatay Akman, “Nasıl Çağatay Akman Oldum” kitabıyla Optimum'daki imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Sosyal paylaşım sitesine yüklediği "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile milyonlarca kişinin izlediği Çağatay Akman, İzmir'de sevenleriyle bir araya gelecek. "Gece Gölgenin Rahatına Bak" ile 275 milyon kez izlenen ve sosyal medyada paylaşımlarıyla beğeni rekoru kıran fenomen Akman, 16 Şubat Cumartesi günü saat 15:00'da İzmirli sevenleri ile buluşacak.

Genç yıldız, Optimum'da düzenlenecek imza gününde sevenlerine şarkıda seslendirecek. Akman imza gününde, duygularını hayranları ile yüz yüze paylaşacak ve onlarla fotoğraf da çektirecek.