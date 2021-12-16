Soyer, 13 kazı başkanıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu

Kazılara desteğin ekonomik krize rağmen devam edeceğini ifade eden Soyer, “İzmir'in Akdeniz iddiasını sürdüreceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalara desteğini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte çalışmaları devam eden 13 kazının başkanıyla bir araya gelerek, 2021 yılı boyunca yürütülen çalışmalar, bulgular ve çalışma rotası hakkında bilgi aldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, akademisyenler ve kazı başkanları katıldı.

Bugüne kadar antik kentlerdeki kazılara 29 milyon 400 bin liralık maddi katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında destek miktarını bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artırarak 6,6 milyon liradan 7 milyon 975 bin liraya çıkarmıştı.

“Akdeniz çanağındaki kazı yöneticilerini buluşturacağız”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, İzmir'de 13 Haziran'da başlayacak ve üç gün sürecek Uluslararası İzmir Arkeoloji ve Toplum Buluşması'nı düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Akdeniz çanağındaki kazı yöneticilerini sizinle buluşturmak istiyoruz. Bunun temasını belirlemeliyiz. Belki üst çatı Akdeniz olmalı; çünkü İzmir'in Akdeniz ile ilgili bir iddiası var. Sadece ticarette değil, tarımda, turizmde ve lojistikte de İzmir'in Akdeniz iddiasını sürdüreceğiz” dedi.

Kentte devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili bütüncül bir İzmir fotoğrafı ortaya koyma gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Soyer, “Sizlerin tek tek yürütmüş olduğunuz çalışmaların bölgelerinizde çok büyük önemi var kuşkusuz. Ancak bunların birbirleriyle olan irtibatını ve İzmir için anlamını ortaya koymalıyız. Bunu çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Koşullarımızı zorlayacağız”

Soyer, “Geçen ay meclisten bütçemizi geçirdik. Ülkenin genel durumu nedeniyle önümüzde sıkıntılı bir süreç var; ancak durum ne kadar zorlayıcı olursa olsun biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koşullarını zorlayarak önümüzdeki yıl da kazılara destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Karaçanta: “Bakanlıktan sonra en çok desteği İzmir Büyükşehir Belediyesi veriyor”

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta de, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kazılara verdiği destek için teşekkür ederek, “Türkiye'de kazılara en fazla destek veren kurum bakanlığımız; ama bakanlığımızdan sonra en çok desteği veren kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tanrıver: “Dünyanın hiçbir yerinde bunu yapan yok”

İzmir'de yapılması planlanan Uluslararası İzmir Arkeoloji ve Toplum Buluşmasının arkeologları çok heyecanlandırdığını ifade eden Eski Smyrna (Bayraklı Tepekule Höyüğü) Arkeolojik Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, tanıtımın önemine dikkat çekerek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi 13 kazıya destek veriyor ama yeterince bilinmiyor. Tanıtımı bir şekilde yapmamız lazım. Dünyanın hiçbir yerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı işi yapan yok. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ersoy: “Rotalar oluşturulmalı”

Nif (Olympos) Dağı Arkeolojik Araştırma ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Müjde Peker, İzmir Büyükşehir Belediyesinden maddi destekle beraber manevi destek de aldıklarını belirterek, “Arkadaşlar bizlere çok yardımcı oldu. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Smyrna Antik Kenti Arkeolojik Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy ise Kadifekale'nin bir ören yeri olması gerektiğini belirterek Kadifekale'den Kemeraltı'na ve Agora'ya doğru rotaların oluşturulmasının önemine değindi.

Kimler katıldı?

Toplantıya Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Arkeolojik Kazı Başkan Yardımcısı Elif Karabacak, Erythrai Antik Kenti Arkeolojik Kazı Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Akalın, Eski Smyrna (Bayraklı Tepekule Höyüğü) Arkeolojik Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, Klaros Kutsal Alanı Arkeolojik Kazı Başkanı Arş. Gör. Dr. Onur Zunal ve Arkeolog Cengiz Topal, Klazomenai Antik Kenti Arkeolojik Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan Ersoy, Liman Tepe Kara-Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Metropolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Nif (Olympos) Dağı Arkeolojik Araştırma ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Müjde Peker, Panaztepe Arkeolojik Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır, Smyrna Antik Kenti Arkeolojik Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Teos Antik Kenti Arkeolojik Kazı Başkan Yardımcısı Görkem Yenice, Ulucak Höyük Arkeolojik Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, Yeşilova Höyüğü Arkeolojik Kazı Başkanı Prof. Dr. Zafer Derin, Phokaia Antik Kenti Arkeolojik Kazı Başkanı adına İzmir Arkeoloji Müze Müdürü Hünkar Keser katıldı.