Soyer: "Buca'nın İzmir'e vereceği ışığa inanıyoruz"

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Buca'da Balkan ve Rumeli Dayanışma dernek ve federasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Şirinyer Pazarı'nı gezen, Bucalı esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Soyer'e ilgi büyüktü.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Buca'da Balkan Dernekleri ve Rumeli Dayanışma kahvaltısında, 70'e yakın dernek ve federasyon temsilcisiyle bir araya geldi. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç'ın da eşlik ettiği buluşmada Tunç Soyer, kendi dedesinin de Priştinalı olduğunu ifade ederek “Atalarımız çok acılarla yoğrulmuş, çok büyük göç hareketlerine sahne olmuş bir coğrafyanın insanları. Bir büyük kadim kültürün insanları. Belki de bu acılar olgunlaştırdığı için her daim içinde yaşadıkları coğrafyaya aydınlık olmuşlar, ışık olmuşlar, umut olmuşlar” dedi.

Rumeli, Balkan ve Trakya göçmenlerinin önemli bir nüfusa sahip olduğu Buca'nın İzmir'in aydınlık bir yüzü olduğunu sözlerine ekleyen Soyer, “Bu kenti güzelleştiren şey demokrasi ise demokrasinin olmazsa olmaz koşulu örgütlü toplumdur. Siz, burada onlarca dernek çatısı altında birlikte yaşamayı başarıyorsunuz. Bu, çok kıymetli bir şey. Burada 70 dernek olduğundan söz edildi. Bu, örgütlü bir toplumun göstergesidir” dedi.

Soyer'in Buca metrosu müjdesi

Soyer toplantı sırasında aynı zamanda İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'ya metro sözü verdi. Projenin ve bütçesinin tamamlandığını, Nisan sonrasında kısa sürede temelinin atılacağını söyledi. Soyer, Balkan ve Rumeli göçmen derneklerinin üyelerine “Siz, Buca'yı, İzmir'i zenginleştiren bir camiasınız. Kolay değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerileri olmak. Bu coğrafyanın bize sunduğu imkânlarla uyumlu bir yaşam kalitesi sağlamak istiyoruz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Bu imkânlarla, bu potansiyelle başka bir yaşam seviyesine ulaşmak mümkün. Bunu bildiğimiz için büyük bir heyecanla 1 Nisan sabahını bekliyoruz. O andan itibaren canla, başla çalışmaya başlayacağız” dedi.