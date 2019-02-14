Soyer: “İzmir'in tüm kulüpleri için üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'ne konuk olan Soyer, mali sıkıntılar yaşayan kulüp için geleceğe yönelik umut veren açıklamalarda bulundu. Soyer, “Biz sizlerle organik ilişki kuracağız. Stad yapılıyor ve bakımı yapılmıyorsa bir manası yok. Eğer stad yapıyorsan bakımını da yapacaksın. Eğer böyle olursa siz mutlu olursunuz. Biz hormonel değil, organik büyümeyi istiyoruz. Bunun için ne kadar yük yüklenecekse üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu kamusal bir sorumluluktur. Bizim için gerçekten kıymetlisiniz. Bu kent için de kıymetlisiniz. Kente aidiyeti sağlıyorsunuz. Göztepe, Altay ve diğer kulüpler de öyle. Bu değerli bir aidiyet. Neden insanlar kulüpleriyle övünmesin?” dedi.

“Elimizi taşın altına koymaya hazırız"

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da Karşıyaka Spor Kulübü'nün kak ettiği yerde olmadığını belirterek, “İvedi olarak stat yapılmalıdır. Biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu. Soyer Tugay'ın bu sözleri üzerine, “Öncelikli işlerimizden biri olacak” dedi. Tugay ayrıca yaptıracakları sporcu sağlık merkezine geçtiğimiz günlerde vefat eden Dr. Bülent Zeren'in adını vereceklerini söyledi. Ayrıca basketbol birinci liginde mücadele eden Karşıyaka'nın uluslararası bir salona ihtiyacı olduğunu belirten Tugay” İzmir'e uluslararası bir salon yapılacaksa bu Karşıyaka'ya yapılmalıdır” dedi.

"Yeni bir salon gerekli"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da yeni bir salona ihtiyaç duyduklarını bunun için bazıları Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 3 yer tespit ettiklerini söyledi. Soyer bunun üzerine “Karşıyaka'nın borçları ve yeni stad ve salon yapımı için finansman modelleri araştırılması gerektiğini belirten Soyer, şöyle konuştu:

“Dünyadaki uzun vadeli spor tesisi borçlanmalarını araştırabiliriz. Hatta Barcelona Kulübü ile bu konuda yazışma yapabiliriz. Çünkü onlar bu modelden yararlandı. Mesele kendi finans sistemi üzerinde kendi ayakları üzerinde durabilmek. Bunun için çalışacağız."

Altay'ı da ziyaret etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Altay Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Soyer, sporun sosyal yaşam ve kent kültürüne etkilerinin önemine dikkat çekerek Altay gibi asırlık kulüplere sahip İzmir'de sporun ana odaklarının başında geleceğini söyledi.

CHP İzmir Adayı Soyer, önümüzdeki günlerde diğer İzmir kulüplerini ziyaret etmeye devam edecek.