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Soyer, kampanyasına destek olmak isteyen gönüllülerle buluştu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Seçim Gönüllüleri" kampanyasına ilişkin ilk toplantıyı Kültürpark’ta gerçekleştirdi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Seçim Gönüllüleri" kampanyasına ilişkin ilk toplantıyı Kültürpark'ta gerçekleştirdi. Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, işçiler, çalışanlar ve İzmir için hayali olan pek çok insanın oluşturduğu gönüllüler grubu, Soyer tarafından bilgilendirildi.


CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in, geçtiğimiz günlerde internet sitesinden yaptığı çağrıya binden fazla gönüllü başvurmuştu. Bu gönüllüler arasından çoğunluğu gençlerden oluşan ilk grubun, sosyal medya konusunda çalışmalarına önümüzdeki saatlerde başlayacağı belirtildi.


Tunç Soyer, "Seçim Gönüllüleri" kampanyasına ilişkin ilk toplantıyı Kültürpark'ta yaptı. Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, işçiler, çalışanlar ve İzmir için hayali olan pek çok insanın oluşturduğu gönüllüler grubu, bizzat Tunç Soyer tarafından bilgilendirildi. Soyer, bir arada yaşam kültürü olmadan adalet ve kalkınmanın da mümkün olmayacağını ifade etti.


Meydanlarda sıklıkla ‘ortak akıl' vurgusu yapan CHP'li Soyer, birlikte karar almak adına sözü katılımcılara bıraktı. Katılımcılardan birinin şaşkınlıkla, "Sizinle böyle bir toplantı geçirmeyi beklemiyorduk" demesi üzerine Soyer, "Beklentilerimizi şekillendiren yazık ki bugünkü siyasi dil ve tutum; oysa siz ne iseniz biz oyuz" diyerek yanıt verdi. Soyer, ilerleyen günlerde seçim gönüllülerinin diğer gruplarıyla da toplantılar gerçekleştireceğini belirtti.


Toplantı sırasında, Tunç Soyer'in sosyal medya kanallarının daha da aktif kullanılması için çok sayıda öneri bir araya getirildi. Soyer, çalışmalarının daha doğru anlaşılması için gönüllülerin desteğini istedi.

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