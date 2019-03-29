Soyer: “Seferihisar'da yaktığımız bu ateş, har olup Türkiye'yi saracak”

Büyük ve coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Soyer, ““Bu hikayeyi, daha yeni yazmaya başladık. Bu hikayeyi, sadece Seferihisar için değil, İzmir için, Türkiye için yazacağız. Seferihisar, 10 yıllık çalışmalarımız sonucunda Türkiye'ye umut oldu. Şimdi Seferihisar'da yaktığımız bu ateş har olup, Türkiye'yi saracak ve İzmir'den başlayarak Türkiye'yi değiştirecek. Seferihisar Başkan Adayı İsmail Yetişkin ile beraber Seferihisar'ı uçurmaya geliyoruz” dedi.

10 yıl önce Seferihisar Belediye Başkanlığı görevine talip olurken, Seferihisar'ın İzmir, Türkiye, hatta Dünya'nın tanıdığı bir yer olacağını söylediğini ve bunu başardıklarını vurgulayan Soyer, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün Seferihisar, Türkiye'nin, Dünya'nın göz bebeği oldu. Önce Seferihisar, Türkiye'nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan yeri oldu. Dünya'nın en çağdaş, en modern, en güzel yerel kalkınma modelini Seferihisar'a getirdik. Arkasından Türkiye'nin her yerinden pek çok kent, bu birliğe katılmaya başladılar. Artık Anadolu'nun pek çok yerinde Sakin Şehir var. Sakin Şehir atılımından sonra Seferihisar'da her şey değişmeye başladı. 10 yıl öncesinde köylümüz ürettiği ürünü satamıyordu, esnafımızın kapısından içeriye yerli ya da yabancı turist girmiyordu. İzmirliler bile Seferihisar'ı tanımıyordu. Artık değişti. Seferihisar halkı, bunu geriye götürmeye rıza göstermeyecek. Seferihisar, kaldığı yerden çok daha ileriye gidecek. 10 yıldır bir yığın sıkıntıya rağmen bu hikayeyi yazdık. Metrekare satış fiyatları, esnafın-tüccarın ticaret hacmi 10 misli arttı. Biz bu hikâyeyi beraber yazdık, ileriye de beraber götüreceğiz.”

“Seferihisar'ı uçurmaya geliyoruz”

CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin ile beraber Seferihisar'ı uçuracaklarını söyleyen Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük. O nedenle Seferihisar'ı İsmail Başkan ile beraber daha da geliştireceğiz. Seferihisar'ı uçurmaya geliyoruz. Seferihisar'da o kadar çok şey yapacağız ki. Örneğin alım garantili üretim artacak. İzmir'de 5 yıl içinde üreticiden 1 milyar liralık ürün alacağız. Seferihisar'da mandalinasını satamayan üreticiler varsa, içleri rahat etsin, alacağız. Seferihisar'ın Türkiye'deki, Dünya'daki bilinirliği artacak. Hikâyeyi daha yeni yazmaya başladık. Bu hikayeyi sadece Seferihisar için değil, İzmir için, Türkiye için yazacağız. Seferihisar, 10 yıllık çalışmalarımız sonucunda Türkiye'ye umut oldu. Şimdi Seferihisar'da yaktığımız bu ateş har olup, Türkiye'yi saracak ve İzmir'den başlayarak Türkiye'yi değiştirecek. Tarih Seferihisar'ı şöyle yazacak: Bu hikaye, Seferihisar'da başladı, İzmir ve Türkiye başka bir yere gitti. Hikâyeyi Seferihisar, Seferihisarlılar başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'ı sımsıkı sarılacak. Burası bizim yurdumuz, hiç bırakır mıyız?” diye konuştu.