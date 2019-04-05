Soyer ve Oran'dan Polis Eşleri Derneği standına destek

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Polis Eşleri Derneği İzmir Şubesi standını ziyaret etti.

Soyer ve Oran, Polis Eşleri Derneği İzmir Şubesi standında yetkililerden bilgi aldı, alışveriş yaparak destek sağladı. Polis Eşleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın eşi Nükhet Aşkın himayesinde faaliyet gösteren standa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Alaçatı Ot Festivali süresince tüm vatandaşları derneğin standını ziyaret etmeye çağırdı.