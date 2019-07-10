Soyer'den Buca metrosu için çağrı: "İstediğimiz sadece bir imza"

İzmir'in öncelikli toplu ulaşım projesi Buca metrosunun yatırım programına alınması için üç kez resmi talepte bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara'dan yanıt beklediğini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Ankara'nın, İzmir'den gelen bu güçlü sese kulak vereceğine inanıyoruz. İsteğimiz sadece bir imza" dedi.

Buca trafiğine nefes aldıracak Buca metrosunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına üç kez resmi talepte bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki yıla yakın bir zamandır Ankara'dan onay beklediğini bildirdi. 28 Aralık 2017 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden onay alan projenin, yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığı'nın, yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayını beklediği ifade edildi. Uluslararası krediyle gerçekleştirilecek yatırımlar için bakanlık onayının gerekli olduğu belirtilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ankara'dan “olur” gelmeden ihaleye çıkamadığını da kaydetti.

"İsteğimiz sadece bir imza"

Projenin, 2018 ve 2019 yılı yatırım programlarına alınması için 05 Aralık 2017, 18 Eylül 2018 ve 13 Mart 2019 tarihlerinde ilgili bakanlığa üç kez resmi başvuruda bulunduklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu projenin İzmir için önemine her fırsatta dikkat çekiyoruz. İzmirliler bu haklı talebimizin yerine getirilmesini bekliyor. Ankara'nın, İzmir'den gelen bu güçlü sese kulak vereceğine inanıyoruz. İsteğimiz sadece bir imza. Gerekli finansman kaynağını ise devlet bütçesinden tek kuruş talep etmeden uluslararası kredi yoluyla çözeceğiz” diyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca metrosu projesi için hazırlanan fizibilite raporunda hatalar olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi. İki yıl önceki döviz kuru ve enflasyon oranıyla hazırlanan bir projede, araç birim maliyeti ve ortalama bilet ücreti gibi değerlerin günümüz rakamlarıyla örtüşmemesinin gayet doğal olduğu belirtilen raporda açıklamada, “Projeler onaya sunulurken tespit edilen kur, 2018 yılı başında Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın revize istemiyle ‘1 ABD doları 3,7335 TL' olarak değiştirilmiş, 2019 Mart ayından yapılan üçüncü başvurumuzda ise ‘1 ABD dolarının 5,60 TL olarak baz alınması gerektiği belirtilmiştir. Onay sürecinin gecikmesi durumunda (ve günümüz ekonomik koşullarında) hattın maliyetinin sürekli artış göstereceği ortadadır" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ayrıca, kilometre başına yapım maliyeti ve günlük yolculuk öngörüsü konusunda hatalı rakamlar sunulduğu iddialarının da doğru olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Projenin başlangıcında depolama sahası olarak belirlenen arazi için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden gerekli izin alınamayınca, zorunlu olarak ESHOT Adatepe Otobüs Garajı yakınında bir başka arazi bulunmuş, bu nedenle hattın uzunluğu 6 kilometre farkla 19,3 kilometreye çıkmıştır. Depo sahası projelerimiz dahil tüm hat ve istasyon projelerimiz, bu kapsamda revize edilerek bakanlık onayına sunulmuştur. Toplam maliyetin 19,3 kilometreye bölünmesi ile ortaya çıkan tutarın, bugüne kadar yapılan metro inşaatlarının ortalama kilometre başına yapım maliyetini (45 milyon dolar) aşmadığı görülecektir. Buca Metro hattına ilişkin ‘günlük 319 bin 404 yolculuk' öngörümüz, İzmir Ulaşım Master Planı ve sahada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda hazırlanan ulaşım etüt raporuna dayanmaktadır ve gerçekçidir."

11 istasyon olacak

13,5 kilometre uzunluğunda ve 11 adet istasyondan oluşacak Buca metrosu, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. Üçyol'dan başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla; Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F. Altay-Bornova arasında çalışan ikinci aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda buluşacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz hizmet verecek.