Soyer'den mimar ve mühendislere stratejik plan müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in imar planlarına yönelik stratejik plan çalışmalarına bu hafta başladıklarını ve Eylül'e kadar tamamlanacağını kaydetti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Levent Bendeş önderliğindeki Tüm Serbest Çalışan Plancı, Mimar ve Mühendisler Grubu, yaşadıkları sorunları anlatmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile biraraya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya 'Tüm Serbest Çalışan Plancı, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun 50 üyesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin katıldı. Aynı zamanda İZTO Meclis Üyesi olan Levent Bendeş, inşaat sektöründe imar mevzuatından yapı denetimine kadar birçok alanda sorunlar yaşandığını belirtti. Bendeş, "Öncelikle imar planları ile mevzuatlar masa başında hazırlandığı için sahada bunların uygulanmasında bir çok sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorunları önlemek için bizleri de planlama çalışmalarına dahil edin. Ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucu ruhsat alma işlemlerimiz bazen bir yılı geçiyor" diye konuştu.

Her belediyede farklı işlem

İlçe belediyelerinin inşaatlar için firmalardan farklı belgeler istediğini sözlerine ekleyen Bendeş, bu durumun kargaşaya neden olduğunu vurguladı. Büyükşehir'in tüm ilçe belediyeleri için ortak bir mevzuat geliştirmesini isteyen Bendeş, "Hangi işlem için hangi belgelerin isteneceği bu mevzuatta yer alırsa belediyeler arasında dil ve işlem birliği sağlanmış olur. Ayrıca ilgili birimlerde görevli personelin de mevzuata uygun işlemlerde sonuç odaklı çalışması, onay süreçlerini hızlandırıp zaman kayıplarını önleyecektir. Ne yazık ki, belediyelerimiz yasal süresi içinde gerekli kontrolleri yapıp ruhsat verememekte. Teknik personellerin uymak zorunda oldukları yasa ve yönetmeliklerle ilgili sürekli eğitim alması bu sorunları da azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

Koordinasyon kurulu önerisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı imar çalışmalarında ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını açıklayan Levent Bendeş, kentin imar yönetmeliğinin hızla çıkarılarak önümüzdeki 50 yılın buna göre planlanması gerektiğinini altını çizdi. İzmir'in bir deprem şehri olduğunun unutulmadan kötü yapılar yerine sağlıklı yapıların hayata geçirilmesi gerektiğini hatırlatan Bendeş, kamu ile özel sektörün birarada yer alacağı Koordinasyon Kurulu'nun oluşturularak kente dair tüm planlamaların bu kurul bünyesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir başaramazsa, kimse başaramaz

Kente iz bırakmak için göreve geldiklerini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yapılacak işlere ruh katmak zorunda olduklarını söyledi. Eylül ayına kadar İzmir Stratejik Planı'nı tamamlayacaklarını kaydeden Soyer, "Buradaki herkes kendi çalışma alanıyla ilgili planlarda ne olmasını istiyorsa bununla ilgili rapor sunabilir. Ben kimseyi dışarıda bırakıp bir şey yapma peşinde değilim. Mümkün olduğunda çok sesin olacağı bir Stratejik Plan yapılmasından yanayım. İmar Planları eğer bir kentin Anayasası ise siz de bununla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Beraber, el ele çalışmayı başarmak zorundayız. Bu birlikteliği İzmir'de sağlayamazsak Türkiye'de başka hiç bir kent yapamaz. Başardığımızda ise diğer kentlere de örnek oluruz" dedi.

Gemiyi karaya oturtmadan işlemler sürecek

Danıştay'ın iptal ettiği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin revize edilmesini beklerken, kentte imarla ilgili yasal boşluk yaşanmaması için iptal edilen maddelere yönelik yeni yeni bir Yönetmelik hazırladıklarını belirten Soyer, "Bu konuyu Meclis'e sunduk. Haziran veya Temmuz gibi sonuçlanmasını umuyoruz. Burada amacımız gemiyi karaya oturtmadan kentteki işlemleri sürdürebilmek. Temmuz ayından itibaren her ay belirleyeceğimiz gün ve saatlerde de sizlerle biraraya gelip atılması gereken adımları konuşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin de, grup üyelerinin dile getirdiği istek ve önerileri not ettiğini belirterek, "Ruhsat alma süreçlerinin kısaltılması, ilçe belediyelerinin başta imar olmak üzere tüm alanlarda mevzuatı nasıl uygulayacaklarına yönelik dil birliğinin oluşturulması, kentin imar planlarının dijitalleştirilmesi ve yapılacak işlemlerde özel sektör temsilcilerinin de yer alması için gereken adımları atacağız. Ayrıca karşılıklı olarak belirlenecek sürelerde sizlerle ilgili birimlerimizin biraraya gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.