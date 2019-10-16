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Söyleşide, sinemada bilim kurgunun yükselişi konuşulacak

Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir sponsorluğunda her ay sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin İzmirliler ile buluştuğu Kent Söyleşileri Ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor.


Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen Kent Söyleşilerinin bu ay ki konukları dizi ve sinema oyuncuları Ekin Koç, Janset ve genç yönetmen Hatice Aşkın olacak. Hatice Aşkın'ın yönetmenliğini yaptığı Ekin Koç ve Janset'in oynadığı APP filminin de gösteriminin yapılacağı söyleşide, 'Sinemada bilim kurgunun yükselişi' masaya yatırılacak.


Etkinlik, 18 Ekim Cuma günü saat 19.00'da, Movenpick Hotel İzmir'de halka açık olarak gerçekleşecek.

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