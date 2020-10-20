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Spor aletlerini çaldılar, gözaltına alındılar

İzmir Torbalı’da, bir iş yerinden spor aletleri çaldığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

İzmir Torbalı'da, bir iş yerinden spor aletleri çaldığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 14 Ekim tarihinde Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan iş yerinden spor aletlerinin çalındığı ihbarının alınması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin araştırmaları ve güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde; hırsızlık olayında beyaz bir kamyonetin kullanıldığı tespit edildi. Çevre güvenlik kameraları incelenerek şüpheli aracın plakası belirlenirken, araç sahibi C.E.'ye ulaşıldı. C.E.'nin alınan ilk ifadesinde olay günü aracı E.E. ve A.E.'nin kullandığını beyan etmesi üzerine E.E. ve A.E. adreslerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde hırsızlığı kendilerinin yaptıklarını ve spor aletlerini S.D. isimli şahsa sattıklarını beyan etti. Bu doğrultuda S.D. de gözaltına alındı. Şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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