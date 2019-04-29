Spor kulübünden kanserli çocuklar yararına kermes

İzmir'in Aliağa ilçesinde Çapa Spor Kulübü, kanserli çocuklar yararına bir kermes düzenledi.

Aliağa ilçesinde, Çapa Spor Kulübü tarafından kanserleri çocuklar yararına düzenlenen kermeste, kulüp sporcuları ve ailelerinin hazırlamış olduğu yiyecekler Demokrasi Meydanı'nda satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelirin ise kanserli çocuklar yararına bağışlanacağı öğrenildi. Etkinlik hakkında konuşan İzmir Çapa Spor Kulübü Başkanı Eda Çulha, "İzmir Çapa Spor Kulübü 2015 yılında hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmaksızın Aliağa ilçemizde kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne Aliağa'daki gençlerin sosyal, sağlıklı ve öz güvenli bir birey olmaları için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilçemizde başta spor olmak üzere çeşitli aktiviteler düzenlemektedir. Biz sporcularımız ve ebeveynleriyle kocaman bir aile olmayı hedefliyoruz" dedi.