Spor Toto 1. Lig: Altay: 0 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 7. haftasında oynanan Altay sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Ceyhun'un pasında rakip ceza sahada topla buluşan Paixao, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
32. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Eze, kaleciyle karşı kaldığı pozisyonda başarılı olamadı.
57. dakikada kornerden gelen topa penaltı noktası üzerinde kafayla vuran Uğur Demirok'un şutu az farkla üstten auta gitti.
79. dakikada Pa Dibba'nın soldan ortasında kale önünde topa kafayla vuran Eze'nin şutu az farkla auta çıktı.
84. dakikada Ryan Babel'in sağdan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Eze'nin, rakip defansı çalımladıktan sonra kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Suat Güz
Altay: Ozan Evrim Özenç, Eric Björkander, İbrahim Öztürk, Tolga Ünlü, Mohammad Naderi, Efe Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya (Murat Uluç dk. 85 ?), Yusuf Tekin (Enes Yetkin dk. 72), Eren Erdoğan, Marco Paixao (Erdem Özcan dk. 90+1 ?)
Yedekler: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Kutay Yokuşlu, Arda Gezer, Mehmet Gündüz, Ege Parmaksız, Nurettin Küçükdeniz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Eyüpspor: Harun Tekin, Sinan Kurt (Taşkın İlter dk. 67), Pa Dibba, Uğur Demirok, Recep Niyaz, Ömer Bayram (Murat Uçar dk. 67), İbrahim Akdağ, Luccas Claro, Jesse Sekidika (Ryan Babel dk. 68), Emeka Eze, Cenk Ahmet Alkılıç
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Bekir Yılmaz, Can Bayırkan, Arda Yumurtacı, Alpaslan Öztürk, Mete Kaan Demir
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı kartlar: Yusuf Tekin, Eric Björkander (Altay)