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Spor Toto 1. Lig: Altay: 0 - Osmanlıspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Altay, konuk ettiği Osmanlıspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar:


14. dakikada sağ taraftan Osmanlıspor ceza sahasına giren Atakan, müsait pozisyonda topu kaleci Karcemarskas'ın kucağına yolladı.


26. dakikada Altay atağında sol kanattan Özgür'ün ortasına yükselen Atakan'ın kafa vuruşu, az farkla dışarı gitti.


İlk yarı 0-0 sona erdi.


59. dakikada Kappel'in sağdan ortasında arka direkte Özgür vurdu, top yandan auta gitti.


65. dakikada Osmanlıspor'dan Sinan'nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.


77. dakikada Altay gole yaklaştı. Kaleci Karcemarskas'ın hatalı pasında topla buluşan Aganovic, boş kaleye aşırtma vuruş yaptı. Osmanlıspor savunmasında Muhammed topu son anda çizgiden kornere yolladı.


88. dakikada Başkent ekibi golü buldu. Sol kanattan Sinan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Burhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Emre'nin kolunun altından ağlarla buluştu: 0-1.


90. dakikada ceza sahasında Mustafa'nın sert şutunda kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.


90+1. dakikada soldan Özgür'ün kullandığı frikikte yakın mesafeden Paixao kafayı vurdu, top direği yanından auta gitti.


90+2. dakikada penaltı noktası üzerinde Metin'in plasesinde top az farkla dışarı çıktı.



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet Yumak


Altay: Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Furkan Deniz dk. 80), Tevfik Altındağ (Adnan Aganovic dk. 67), Atakan, Marco Paixao, Leandro Kappel (Yasin Palaz dk. 86 ?)


Yedekler: Egemen Gençalp, Serkan Sözmen, Ulaş Zengin, Mohamed Daf


Teknik Direktör: Özden Töraydın


Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Ousmane N'Diaye, Muhammed Bayır, Anıl Karaer, Tugay Kaçar, Burhan Eşer, Beykan (Eric Mbu Ayuk dk. 67), Hasan Kılıç (Sinan Kurt dk. 55), Tortol Lumanza, Mertan Caner Öztürk (Furkan Yaman dk. 90 ?)


Yedekler: Abdülaziz Demircan, Salih Zafer Kurşunlu, Barış Zeren, Oğuzhan Erdoğan


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Gol: Burhan Eşer (dk. 88) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Gençer Cansev, Mustafa Murat Uslu, Yasin Palaz (Altay), Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

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