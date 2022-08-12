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Spor Toto 1. Lig: Altay: 0 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in açılış maçında Altay, konuk ettiği Y. Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar


22. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın kale önüne çevirdiği ve kaleci Ozan'ı geçen topa dokunan Harris, topu boş kaleye gönderdi. 0-1


62. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor'da Boldrin'in pasında topla buluşan Laura, sağ kanatta savunma arkasına yaptığı koşuda rakibini geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının üstüyle sol köşeye şut atan Laura'nın pozisyonunda kaleci Ozan, topu güçlükle çıkardı.


80. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda Boldrin'in pasıyla topla buluşan Fofana, kaleye şutunu gönderdi, Tolga Ünlü topu çizgi üzerinden çıkartarak golü önledi.


84. dakikada organize gelişen Altay atağında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Murat Uluç, sol ayağının içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin güçlükle yaptığı müdahaleyle kornere çıktı.


87. dakikada orta alandan gelişen Samsunspor atağında Emre'nin pasıyla topla buluşan Ahmet Sagat, ceza sahası çizgisi üzerine gelerek uzak direk dibine attığı şutta golü buldu. 0-2



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut


Altay: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü (Nurettin Küçükdeniz dk. 90 ?), Kutay Yokuşlu (Murat Uluç dk. 74), İbrahim Öztürk, Eric Bjönkander, Mehmet Gündüz (Yusuf Tekin dk. 61), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Salih Sarıkaya, Eren Erdoğan, Efe Sarıkaya


Yedekler: Eren Karataş, Onur Efe, Murat Berkan Demir, Tugay Gündem, Ege Parmaksız, Arda Gezer


Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu


Samsunspor: Jakub Szumski, Zeki Yavru, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Yusuf Gültekin dk. 70), Celil Yüksel (Ali Ülgen dk. 78), Fernando Boldrin (Ahmet Sagat dk. 87 ?), Gaetan Laura, Moryke Fofana, Kadeem Harris (Arvydas Novikovas dk. 70)


Yedekler: Aykut Özer, Alp Tutar, Sarp Ekinci, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yunus Çift, Soner Gönül


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Goller: Harris (dk. 22), Ahmet Sagat (dk. 87) (Samsunspor)


Sarı kart: Kutay Yokuşlu (Altay)

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