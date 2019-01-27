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Spor Toto 1. Lig: Altay 1- Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1.

Lig'in 19. haftasında Altay sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Tatos soldan içeri çevirdi, Kappel'in şutunda top yandan auta çıktı.


25. dakikada Emre Öztürk sağ kanattan içeriye ortaladı, Nazmi'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


32. dakikada Uğur ceza sahası içinde Kappel'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.


36. dakikada penaltıyı kullanan Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere buluştu. 1-0


63. dakikada Özgür Özkaya'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Soner'de kaldı.


72. dakikada Uğur'un penaltı noktasına yaptığı yerden ortaya Oltan vurdu, top kaleci Emre'de kaldı.


88. dakikada Altay kalecisi Emre ceza sahasında Ajeti'yi indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oltan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1



Stat: Atatürk


Hakemler: Caner Ak, Engin Erdem, Mehmet Ali Akkor


Altay: Emre, Özgür, İbrahim, Gencer, Yasin, Ferhat, Tavares, Putsila Kappel, Tatos (İbrahim Akın dk. 80), Paixao


Yedekler: Aydın, Serkan, Ulaş, Merter, Hüsamettin, Atakan


Teknik Direktör: Özden Töraydın


Afjet Afyonspor: Soner, Nazmi, Cenk, Gökhan, Emre, Uğur (Ajeti dk. 73), Metin, Onurcan (Musa dk. 59), Onur, Ersel (Aykut dk. 87 ?), Oltan


Yedekler: Ahmet, Bayram, Taşkın, İsmet


Teknik Direktör: Serhat Güller


Goller: Paxiao (dk. 36 pen.) (Altay), Oltan (dk. 89 pen.) (Afjet Afyonspor)


Sarı kartlar: Emre Koyuncu, Paixao (Altay), Onurcan Güler, Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor)

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