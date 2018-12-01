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Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Altınordu: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar:


2. dakikada ceza sahasına giren Marco Paixao'nun pasında Adnan Aganovic'in şutu üstten auta çıktı.


8. dakikada sağ kanattan Murat Uçar'ın ortasında ceza sahası içinde Alican Özfesli'nin şutunda kaleci Egemen Gençalp gole izin vermedi.


44. dakikada Muhammed Mert'in ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.


45+2. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında sağ çaprazda topla buluşan Muhammed Mert'in şutu filelere gitti. 0-1


51. dakikada Kerim Alıcı'nın Serkan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Paixao topu ağlara yolladı. 1-1


70. dakikada topla birlikte ceza sahasına sokulan Paixao'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.


80. dakikada Murat'ın sağdan ortasında Anıl kafayla kale önündeki Kerim'e indirdi. Kerim de düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2



Stat: Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bilal Gölen, Anıl Usta


Altay: Egemen, Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Serkan, Tevfik, Metin, Aganovic (Ferhat dk. 46), Furkan (Kappel dk. 46), Hüsamettin (İbrahim Akın dk. 81 ?), Paixao


Yedekler: Aydın, Ulaş, Pedro, Özgür


Teknik Direktör: Özden Töraydın


Altınordu: Erce, Kerim, Hasan, Sinan, Yusuf, Oğulcan, Alican (Berkay dk. 66), Muhammed, Sefa, Murat, Serdar (Anıl dk. 32, Enes dk. 88 ?)


Yedekler: Erhan, David Deniz, Atakan Üner, Recep


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Paxiao (dk. 51 pen.) (Altay), Muhammed (dk. 45+1), Kerim (dk. 80) (Altınordu)


Sarı kartlar: Gençer, Metin (Altay), Kerim, Sefa (Altınordu)

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