Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Altınordu: 2

Lig'in 32. hafta maçında oynanan İzmir derbisinde Altay, konuk ettiği Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta İbrahim Öztürk'ün kafa şutu direkten oyun alanına döndü.

20. dakikada Emircan'ın ceza yayının sağından yaptığı ortaya gelişine vuran Hüsamettin'in şutu az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada Kürşad'ın uzun pasında rakip ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun şutu kaleciden döndü. Dönen topa gelişine vuran Metehan Mimaroğlu'nun şutu bu kez yan ağlarda kaldı.

46. dakikada Hüsamettin'in pasında topu önünde bulan Emircan'ın sağdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

54. dakikada Paixao'nun sağdan ortasında arka direkte Naderi kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

84. dakikada Emirhan'ın soldan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ali Özgün'ün sert şutu üst direkten döndü.

90+8. dakikada Emirhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün'ün şutunu defans çizgiden çıkardı. Dönen topa vuran Ahmet Dereli'nin şutunu defans yine kale çizgisinden çıkardı. Topu önünde bulan Ali Özgün, bu kez topu ağlara yolladı. 1-2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Şenol Bektaş

Altay: Eren Karataş, Mohammad Naderi, Sefa Özdemir (Eric Björkander dk. 52), Tolga Ünlü, Onur Efe (Ceyhun Gülselam dk. 51), Efe Sarıkaya (Özgür Özkaya dk. 65), İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım, Murat Berkan Demir (Yusuf Tekin dk. 80), Marco Paixao, Deniz Kadah (Arda Gezer dk. 80)

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Murat Uluç

Teknik Direktör: Tuna Üzümcü

Altınordu: Ali Emre Yanar, Alperen Selvi, Kerim Alıcı, Kubilay Aktaş (Volkan Fındıklı dk. 62), Ali Dere, Emircan Gürlük (Şeref Özcan dk. 80), Emirhan Aydoğan, Recep Aydın (Ali Özgün dk. 62), Kürşad Sürmeli (Metehan Yılmaz dk. 46), Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Ahmet Dereli dk. 78)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Selim Ay, Erdem Gökçe, Ahmet İlhan Özek, Rıdvan Koçak

Teknik Direktör: Hasan Özer

Goller: Emircan Gürlük (dk. 46), Ali Özgün (dk. 90+8) (Altınordu), Mohammad Naderi (dk. 54) (Altay)

Kırmızı kart: Zeki Yıldırım (dk. 49) (Altay)

Sarı kartlar: Kerim Alıcı, Kürşad Sürmeli, Kubilay Aktaş, Emirhan Aydoğan (Altınordu), Efe Sarıkaya (Altay)