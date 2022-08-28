Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Ankara Keçiörengücü: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 3. hafta maçında Altay, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
22. dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında, Olawoyin'in ortasına yükselen Eric Bjönkander'den seken topla savunma arkasında buluşan Hamza Gür, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
56. dakikada sol kanattan yüklenen Keçiörengücü'nde, Olawoyin sol çaprazdan yerden vurdu, savunmaya çarpan top ağlara gitti. 0-2
80. dakikada Zeki Yıldırım ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, ceza sahası içinde topa dokunan Marco Paixao topu filelere gönderdi. 1-2
81. dakikada orta alandan hızlı atağa çıkan Keçiörengücü'nde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bekir Karadeniz, meşin yuvarlağı yerden ağlarla gönderdi. 1-3
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır
Altay: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Eric Bjönkander (Murat Uluç dk. 63), İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Mohammad Naderi dk. 28), Kutay Yokuşlu (Arda Gezer dk. 87 ?), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Salih Sarıkaya, Eren Erdoğan, Marco Paixao
Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Enes Yetkin, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Caner Baycan
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Bekir Karadeniz, Mikail Okyar, Melih İnan (Rashad Muhammed dk. 68), İbrahim Olawoyin (Erkam Reşmen dk. 90+3 ?), Jurgen Bardhi (Uerdi Mara dk. 80 ?), Hamza Gür (Bekim Balaj dk. 80 ?)
Yedekler: Boran Güngör, Abdullah Aydın, Haşim Sarman, Moustapha Camara
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Hamza Gür (dk. 22), Olawoyin (dk. 56), Bekir Karadeniz (dk. 81) (Keçiörengücü), Marco Paixao (dk. 80) (Altay)
Sarı Kartlar: Salih Sarıkaya, Eric Bjönkander, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Altay), Batuhan Yayıkcı, Bekim Balaj (Keçiörengücü)