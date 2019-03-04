Spor Toto 1. Lig: Altay: 1- Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.
Lig'de haftanın kapanış karşılaşmasında Altay sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Altay mücadelden 1-0 galip ayrılarak, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Maçtan dakikalar
31. dakikada Furkan'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Murat Uslu'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top auta gitti.
32. dakikada Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao'ya çıkardı, Paxiao da müsait pozisyonda golü yaptı. 1-0
36. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.
81. dakikada Tatos'un kornerden kestiği ortaya iyi yükselen Gençer'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
83. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Muhammed, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı.
87. dakikada serbest vuruşta Özgür ortaladı, kafayı vuran Paxaio çerçeveyi bulamadı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Seyfettin Ünal
Altay: Aydın, Murat, Gençer, Ulaş, Özgür, Ferhat, Yasin, Tatos (Oğuz Han dk. 86 ?), Furkan (İbrahim Akın dk. 70), Kappel, Paixao (İbrahim Öztürk dk. 90+2 ?)
Yedekler: Emre, Serkan, Hüsamettin, Sinan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan (Muhammed dk. 75), Cüneyt, Furkan, Doğa, Cumali, Nizamettin (Rahmi dk. 89 ?), Foxi (Mehmet dk. 75), Otoo, Sedat, Beleck
Yedekler: Atilla, Asil Kaan, Kağan, Serdar, Rahmi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Paxiao (dk. 32) (Altay)
Sarı kartlar: Murat (Altay), Nizamettin, Foxi, Cüneyt, Otoo (Balıkesirspor Baltok)