İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto 1. Lig: Altay: 1- Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.

Lig'de haftanın kapanış karşılaşmasında Altay sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Altay mücadelden 1-0 galip ayrılarak, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.



Maçtan dakikalar


31. dakikada Furkan'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Murat Uslu'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top auta gitti.


32. dakikada Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao'ya çıkardı, Paxiao da müsait pozisyonda golü yaptı. 1-0


36. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.


81. dakikada Tatos'un kornerden kestiği ortaya iyi yükselen Gençer'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.


83. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Muhammed, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı.


87. dakikada serbest vuruşta Özgür ortaladı, kafayı vuran Paxaio çerçeveyi bulamadı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Seyfettin Ünal


Altay: Aydın, Murat, Gençer, Ulaş, Özgür, Ferhat, Yasin, Tatos (Oğuz Han dk. 86 ?), Furkan (İbrahim Akın dk. 70), Kappel, Paixao (İbrahim Öztürk dk. 90+2 ?)


Yedekler: Emre, Serkan, Hüsamettin, Sinan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan (Muhammed dk. 75), Cüneyt, Furkan, Doğa, Cumali, Nizamettin (Rahmi dk. 89 ?), Foxi (Mehmet dk. 75), Otoo, Sedat, Beleck


Yedekler: Atilla, Asil Kaan, Kağan, Serdar, Rahmi


Teknik Direktör: Giray Bulak


Gol: Paxiao (dk. 32) (Altay)


Sarı kartlar: Murat (Altay), Nizamettin, Foxi, Cüneyt, Otoo (Balıkesirspor Baltok)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.