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Spor Toto 1. Lig: Altay 1 - Boluspor 0 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Altay sahasında Boluspor'u konuk etti. İzmir ekibi uzatmalarda bulduğu golle galibiyete uzandı.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Kappel son çizgiden ceza yayında bekleyen Tatos'a çıkardı, Tatos'un şutunda top üstten auta gitti.


20. dakikada Tatos'un sağdan ortasına iyi yükselen Paxiao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.


21. dakikada Guido'nun uzak sert şutunda kaleci Aydın topu kornere çeldi.


32. dakikada Fink'in yerden ortasına Sebaihi vurdu, Ulaş Zengin gole giden topu son anda çıkardı.


51. dakikada savunmada seken top İbrahim Akın'ın önüne düştü. İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri geldi.


71. dakikada Guido'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.


90+3. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Paxiao döndü vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0



Stat: Atatürk


Hakemler: Erkan Engin, Cemal Bingül, Bilal Gölen


Altay: Aydın, Yasin, Ulaş, Gençer, Özgür, Tavares (İbrahim Akın dk. 46), Merter (Ferhat dk. 53), Putsila, Kappel, Tatos (Sinan dk. 85 ?), Paixao


Yedekler: Can, Murat, Serkan, Hüsamettin, İbrahim


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Boluspor: Gökhan, Fink, Ümit, Burak Bekaroğlu, Hayrullah, İshak, Mustafa, Sebaihi (Umut dk. 72,), Akabueze, Guido (Özgür Can dk. 81), Vukadinovic (Mutlu dk. 84 ?)


Yedekler: Gökhan Köstereli, Dimov, Diarra, Burak


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Gol: Paxiao (dk. 90+3) (Altay)


Sarı kartlar: Putsila, Kappel (Altay), İshak (Boluspor)

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