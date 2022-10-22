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Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Erzurumspor FK: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 10. haftasında Altay, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


10. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında ceza sahası içine yapılan ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Mustafa Yumlu'nun pozisyonunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu uzanarak çeldi.


16. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Salih Sarıkaya'nın ortasına kafa vuruşu yapan Paixao'nun pozisyonunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu kontrol etti.


18. dakikada orta alandan atak yapan Erzurumspor'da, Altay kalecisi Ozan ve İbrahim Öztürk'ün yaşadığı anlaşmazlığın ardından topu önünde bulan Rosheuvel, boş kaleye meşin yuvarlağı göndererek takımını öne geçirdi. 0-1


57. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü'nün ortasına kale önünde kafa vuruşu yapan Marco Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


59. dakikada orta alandan yüklenen Erzurumspor'da Shala'nın ceza sahası yayının önünden kaleye gönderdiği sert şutta sol direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ozan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.


89. dakikada orta alandan atak yapan Erzurumspor'da Martin Hasek'in ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazından attığı şutta top sağ direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Burak Cansız, Mehmet Şengül


Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Eric Bjönkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Mohammad Naderi(Murat Uluç dk. 85 ?), Ceyhun Gülselam, Arda Gezer(Mehmet Gündüz dk. 74), Tolga Ünlü(Enes Yetkin dk. 74), Yusuf Tekin(Erdem Özcan dk. 64), Marco Paixao


Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Kutay Yokuşlu, Ali Kızılkuyu


Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu


Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş(Batuhan Artaslan dk. 46), Cengizhan Bayrak(Celal Hanalp dk. 72), Mikhail Rosheuvel, Paulo Estrela, Martin Hasek, Aaron Olanare, Süleyman Koç((Muhammed Özhan dk. 72), Herolind Shala(Alican Özfesli dk. 79(Sefa Akgün dk. 90 ?)


Yedekler: Rıdvan Yağcı, Sefa Akgün, Özgür Sert, Zakarya Bergdich, Fırat Şaşi, Hüseyin Mevlütoğlu


Teknik Direktör: Serkan Zaimoğlu


Goller: Rosheuvel (dk. 18) (Erzurumspor FK), Marco Paixao (dk. 57) (Altay)


Sarı kartlar: Eric Bjönkander, Marco Paixao, İbrahim Öztürk (Altay)

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