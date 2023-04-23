Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Göztepe: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 34. hafta maçında oynanan İzmir derbisinde Altay, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eren Erdoğan'ın ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten üstten dışarı çıktı.
45+1. dakikada Marco Paixao'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Kadah'ın şutunda Arda gole izin vermedi.
60. dakikada Altay savunmasından seken topa Romal Palmer'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Marco Paixao, kaleyi görür görmez şutunu çekti ve top yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Ceyhun'un savunma arkasına attığı topla buluşan Eren kaleci Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi doğrudan penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Marco Paixao'nun şutunda top ağlara gitti. 1-0
90+1. dakikada Uğur Kaan'ın ortasında Atınç kafa vuruşunu yaptı ve top direkten döndü.
90+4. dakikada İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe atışında Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Hasan Hüseyin Tetik
Altay: Eren Karataş, Mohammad Naderi (Efe Sarıkaya dk. 81 ?), Eric Björkander (İbrahim Öztürk dk. 81 ?), Kutay Yokuşlu, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Arda Gezer, Tolga Ünlü, Deniz Kadah (Onur Efe dk. 88 ?), Eren Erdoğan (Mehmet Gündüz dk. 90+5 ?), Marco Paixao
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Tugay Gündem, Özgür Özkaya, Enes Yetkin, Murat Uluç
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya (Yunus Emre Gedik dk. 82 ?), İsmail Köybaşı, Dino Arslanagic, Tarık Çamdal (Uğur Kaan Yıldız dk. 70), Atınç Nukan, Yalçın Kayan, Romal Palmer, Aliou Traore (Michee Ngalina dk. 70), Obinna Mamah (Yasin Öztekin dk. 88 ?), Marko Kvasina
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Marko Mihojevic, Tuğbey Akgün, Hikmet Ciftci, Bayere Junior Loue, Ali Akman
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Goller: Marco Paixao (dk. 76 pen.) (Altay), Atınç Nukan (dk. 90+4) (Göztepe)
Sarı kartlar: Marko Kvasina, Atınç Nukan, Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ceyhun Gülselam, Onur Efe, Efe Sarıkaya (Altay)