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Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Lig'in 29. haftasında Altay sahasında Hatayspor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


19. dakikada Mehmet Murat'ın şutunda savunmaya çarpan top kale önündeki Paixao'nun önüne düştü. Paixao da düzgün bir plaseyle ağları sarstı. 1-0


36. dakikada Caner'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Aydın parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.


48. dakikada Selim'in sağdan ortasına kafayla dokunan Caner, maça eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1


68. dakikada Tatos ceza sahasından kaleyi yokladı, Akın iki hamlede topun sahibi oldu.


90. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Paixao'nun vuruşunda top dışarıya çıktı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Şener, Çetin Öncel


Altay: Aydın, Murat, Gençer, Ulaş, Özgür, Tavares, Ferhat (Hüsamettin dk. 90 ?), Oğuz Han (Furkan dk. 75), Sinan (İbrahim Akın dk. 64), Tatos, Paixao


Yedekler: Emre, Yasin, İbrahim Öztürk, Merter


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Hatayspor: Akın, Mehmet (Soner dk. 27), Yusuf, Sadi, Mesut, Kubilay, Nimaga, Gökhan, Selim (Tom dk. 75), Caner, Mirkan (Hamza dk. 78)


Yedekler: Ömer, Yasin, Maiga, Semih


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Paixao (dk. 19) (Altay), Caner (dk. 47) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Oğuz Han, Helder (Altay), Yusuf, Nimaga (Hatayspor)

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