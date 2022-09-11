Spor Toto 1. Lig: Altay: 2 - Bodrumspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Altay, konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
34. dakikada orta alandan gelişen Bodrumspor atağında savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozan Evrim Özenç'in yüzüne çarptı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
40. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Eren Erdoğan'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Marco Paixao, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
74. dakikada serbest vuruş kullanan Altay'da kale önünde topa ters bir kafa vuruşu yapan Cenk Şen, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0
79. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü'nün kale önünde çevirdiği top defanstan sekti. Boşta kalan topa gelişine vuran Ceyhun Gülselam'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan yerden auta çıktı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Murat Erdoğan, Şahan Yılmaz, Deniz Turgut
Altay: Ozan Evrim Özenç (Eren Karataş dk. 46), Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Erdem Özcan dk. 90+1 ?), İbrahim Öztürk, Eric Bjönkander, Mohammad Naderi (Efe Sarıkaya dk. 78), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Yusuf Tekin (Salih Sarıkaya dk. 64), Eren Erdoğan, Marco Paixao
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Nurettin Küçükdeniz, Murat Uluç, Enes Yetkin, Caner Baycan, Arda Gezer
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Ali Aytemur dk. 60), Cenk Şen, Samet Yalçın (Abdurahman Canlı dk. 77), Recep Aydın, Kenan Özer (Süleyman Güneş dk. 60), Bahadır Erol (Musa Aktaş dk. 46), Celal Dumanlı (Dejan Drazic dk. 60), Adis Jahovic
Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Mert Çayır, Musah Mohammed
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Marco Paixao (dk. 40), Cenk Şen (dk. 74 k.k.) (Altay)
Sarı Kartlar: Yusuf Tekin, Eric Bjönkander, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Altay), Abdurahman Canlı (Bodrumspor)