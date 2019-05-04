Spor Toto 1. Lig: Altay: 2 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 32. haftasında Altay sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hüsamettin'in rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Murat'ın yerden pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Paixao dönüp vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0
59. dakikada Altay savunmasından seken topu önünde bulan Emre'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
63. dakikada Issah'ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta iyi yer tutan kaleci Emre topun sahibi oldu.
72. dakikada Hakan'ın şutunda Emre'den seken topu önünde bulan Jesse'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
76. dakikada Tatos'un kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Gençer'in kafa vuruşunda top kaleci Melih'de kaldı.
84. dakikada Hüsamettin pasında topla buluşan İbrahim Akın'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Furkan topu boş ağlara yolladı. 2-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Gökhan Barcın, Murat Altan
Altay: Emre, Murat, Gençer, Ulaş, Özgür, Tavares, Ferhat (Yasin dk. 90 ?), Tatos (İbrahim Akın dk. 83), Hüsamettin, Oğuz Han (Furkan dk. 68), Paixao
Yedekler: Aydın, İbrahim Öztürk, Merter, Serkan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Eskişehirspor: Melih, Hakan, Mevlüt, Erdal, Ferhat (Sezgin dk. 87 ?), Mehmet, Furkan (İbrahim dk. 56), Jesse, Sissoko, Issah (Alperen dk. 89 ?), Emre
Yedekler: Ekrem, Bedirhan, Furgan, Talha
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Paixao (dk. 36), Furkan (dk. 84) (Altay), Jesse (dk. 72) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Ferhat, Ulaş (Altay), Erdal, Emre (Eskişehirspor)