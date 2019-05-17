Spor Toto 1. Lig: Altay: 4 - Birevim Elazığspor: 0

Lig'in son haftasında Altay sahasında Birevim Elazığspor'u konuk etti. Mücadele Altay'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda oyuncu Murat Uluç, bu karşılaşmayla futbol yaşantısına nokta koydu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uluç, jübile maçında golünü atarak yeşil sahalara veda etti. Tecrübeli oyuncu sahayı arkadaşlarının omzunda terk etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Elazığspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Murat Uluç'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Murat'ın sağdan ortasında kale önünde Hüsamettin dokundu, top yandan auta gitti.

42. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Şahan rakibini geçip vurdu, iyi yer tutan Emre topun sahibi oldu.

45+2. dakikada topla buluşan Paixao kaleci Ali geçip topu auta yolladı.

52. dakikada Hüsamettin'in sağ çaprazdan çektiği şutta kaleciden seken topu tamamlayan Paxiao farkı ikileyen golü kaydetti. 2-0

57. dakikada Paxiao'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 3-0

82. dakikada Tatos ile paslaşarak ceza sahasına giren Hüsamettin'in düzgün vuruşunda top filelerle buluştu. 4-0

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı

Altay: Emre, Murat Uslu, Ulaş, İbrahim Öztürk, Serkan (Çağrı dk. 77), Ferhat (Berkan dk. 73), Mesut Can, Oğuz Han, Tatos, Murat Uluç (Hüsamettin dk. 14), Paixao

Yedekler: Aydın, Merter, İbrahim Akın, Furkan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Birevim Elazığspor: Ali, Murathan, Gökhan, Yiğitcan, Ahmet Burak, Abdülkadir (Muhammed dk. 81), Kadir, Salih, Cengizhan (Eren dk. 67), Şahan, Ömer (Fırat dk. 72)

Yedekler: Ahmet Doğan, Kadir, Muhammed

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller: Murat Uluç (dk. 13), Paxiao (dk. 52 ve 57), Hüsamettin (dk. 82) (Altay)