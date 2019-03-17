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Spor Toto 1. Lig: Altay 4 - Kardemir Karabükspor 0

Spor Toto 1.

Lig'in 26. haftasında Altay, sahasında ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Bu skorla ev sahibi puanını 37'ye yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise-1 puanda kaldı ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi garantilendi.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Murat Uslu sağ kanattan içeriye kesti, uygun durumda gelişine düzgün bir vuruş yapan Paixao topu ağlarla buluşturdu. 1-0


34. dakikada Furkan penaltı noktasında bekleyen Paxiao'ya çevirdi. Bu oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Kappel fileleri havalandırdı. 2-0


36. dakikada Tatos'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan Deniz'in şutunda Furkan topu ayaklarıyla çıkardı.


42. dakikada Putsila'nın sağ kanattan yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Paixao, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. 3-0


89. dakikada İbrahim Akın'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, kale önündeki Furkan'a çevirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0



Stat: Atatürk


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım


Altay: Aydın, Murat, Ulaş, İbrahim Öztürk, Serkan, Ferhat (Tavares dk. 46), Putsila (Sinan dk. 73), Tatos, Furkan, Kappel (İbrahim Akın dk. 64), Paixao


Yedekler: Emre, Çağrı, Yasin, Merter


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Kardemir Karabükspor: Furkan, Arda, Fatih, Berkay, Abdullah, Oğuz, Emre (Doğukan dk. 85 ?), Toykan (Melih dk. 88 ?), Fatih Kızılay (Hüseyin dk. 46), Cihan, Ahmet


Yedekler: Ferhat, Sezer, Berk, Melih, Batuhan


Teknik Direktör: İlhan Özer


Goller: Paxiao (dk. 9 ve 42), Kappel (dk. 34), Furkan (dk. 89) (Altay)


Sarı kart: Furkan Deniz (Altay)

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